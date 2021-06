भारत के महान क्रिकेटर वीनू मांकड़ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल(आईसीसी) ने रविवार को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 10 खिलाड़ियों को शामिल किया। इन 10 क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। इन 10 खिलाड़ियों के शामिल होने के साथ ही इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले क्रिकेटरों की संख्या 103 हो जाएगी। भारत के लेफ्ट आर्म स्पिनर वीनू मांकड़ को इसमें जगह दी गई है। इसमें पांच युगों के 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।

वीनू मांकड़ को दो वर्ल्ड वार के बाद के युग के लिए चुना गया है। ये युग 1946 से लेकर 1970 तक का है। वीनू मांकड़ के अलावा इंग्लैंड के टेड डेक्सटर को भी इस युग के दौरान आईसीसी हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में शामिल किया गया है। वीनू मांकड़ की बात करें तो उन्होंने 44 टेस्ट मैच खेले। इसमें मांकड़ ने 31.47 की औसत से 2,109 रन बनाए। उन्होंने 44 टेस्ट मैचों में 32.32 की औसत से 162 विकेट चटकाए। वो

बांए हाथ के स्पिनर थे और उनकी गिनती भारत के महान ऑलराउंडरों में होती है।

"The finest Indian left-arm spinner ever."



