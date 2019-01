दुर्घटना के कारण मुश्किल स्थिति में पहुंच चुके भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी जैकब मार्टिन के परिवार ने उनके इलाज के लिए फंड जुटाने की अपील की है। मार्टिन की वडोदरा के अस्पताल में इलाज चल रहा है और वह इस समय लाइफ सपोर्ट पर हैं। उनका बीते साल दिसंबर में एक्सीडेंट हो गया था जिससे उन्हें फेंफड़े और लीवर में चोटें आई हैं। जैकब मार्टिन की पत्नी ने BCCI से अपने पति के इलाज के लिए मदद मांगी है। जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई ने उनके ईलाज के लिए पहले ही पांच लाख रुपये की मदद की। इसके अलावा बड़ौदा क्रिकेट संघ (बीसीए) ने भी उन्हें तीन लाख रुपए दिए हैं।

Former India cricketer and ex-Baroda coach Jacob Martin met with an accident and is in the hospital. Wish you a speedy recovery Jacob bhai and praying for your wellbeing. #getwellsoon pic.twitter.com/FDUNI74i3C

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने की है 5 लाख की मदद

बड़ौदा क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव संजय पटेल ने कहा,'जैकब मार्टिन के इलाज के लिए हम फंड जुटाने का काम कर रहे है। जब मुझे एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो मैंने मार्टिन के परिवार की मदद करना चाही। मैंने कुछ लोगों से बात की है, जिनमें समरजीत सिंह शामिल हैं और उन्होंने एक लाख रुपए की मदद की साथ ही पांच लाख रुपएइकट्ठा किए। अस्पताल का बिल पहले से ही 11 लाख रुपए के पार पहुंच चुका है और एक समय पर अस्पताल ने भी दवाइयां देना बंद कर दिया था। बीसीसीआई ने इसके बाद पैसा भेजा और उसके बाद इलाज नहीं रुका।'

The Indian cricket board - @bcci has given Rs.500000 but more funds are needed to continue with the treatment. Jacob played 10 ODIs for India between 1999-2001. Under his captaincy - Baroda has also won the Ranji trophy. #cricket #jacobmartin https://t.co/6F15S82CPe