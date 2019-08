टीम इंडिया का साथ छोड़ने के बाद दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े फिजियो पैट्रिक फरहार्ट

भारतीय टीम के फिजियो पद से इस्तीफा देने के बाद पैट्रिक फरहार्ट इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ गए हैं। भारतीय टीम के साथ फरहार्ट का कार्यकाल विश्व कप के खत्म होने के साथ ही समाप्त हो गया था। वह चार साल तक भारतीय टीम से जुड़े रहे। फरहार्ट इससे पहले आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियन्स के लिए काम कर चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स के साथ उन्होंने तीन साल का करार किया है। गौरतलब है कि फरहार्ट का स्थान भरने के लिए बीसीसीआई ने नए सिरे से आवेदन जारी किया है।

