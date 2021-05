चेतेश्वर पुजारा की बैटिंग को कंगारू खिलाड़ी मार्कस हैरिस ने बताया ऑस्ट्रेलिया जैसा, वसीम जाफर ने कर दिया ट्रोल

गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली चेतेश्वर पुजारा की यादगार पारी की हाल में ही कंगारू खिलाड़ी मार्कस हैरिस ने जमकर तारीफ की थी। हैरिस ने कहा था कि पुजारा एकदम ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की तरह खेले थे। पुजारा को लेकर दिए गए हैरिस के बयान पर भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने ट्विटर पर मजे लिए हैं। जाफर ने ट्विटर पर तंज कसते हुए कहा कि उनको आश्चर्य है कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियन की तरह क्यों नहीं खेलते हैं।

Wonder why the Australians didn't bat like Australians 🤷🏽‍♂️😀 pic.twitter.com/BFSt9JFEm1