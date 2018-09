T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के इस खिलाड़ी ने लिया संन्यास

एक समय पर भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख गेंदबाजों में गिने जाने वाले आर पी सिंह ने मंगलवार को क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने सात साल पहले 2011 में इंग्लैंड दौरे पर अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था और इसी दौरे पर आखिरी वनडे मैच भी खेला। आर पी सिंह साल 2007 के टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत की विजय में अहम भूमिका निभाने वाले तेज गेंदबाज रहे हैं।

बाएं हाथ के 32 वर्षीय तेज गेंदबाज सिंह ने ट्विटर के जरिए अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। उन्होंने ट्विटर पर एक लंबा लेटर पोस्ट करते हुए बताया कि अब को क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं । इसके साथ ही आर पी सिंह ने खिलाड़ियों द्वारा साइन की गई टीम जर्सी की फोटो भी डाली जो उन्होंने अपने डेब्यू मैच में पहनी थी। आर पी सिंह ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, "यह मेरी भारतीय टीम की पहली जर्सी है जो टीम के हाशियों द्वारा साइन की गई है। मेरा क्रिकेट का सफर एक सपने जैसा है। इस सफर के दौरान मेरा साथ देने वाले हर शख्स को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं।"

My first Indian shirt signed by all my teammates back then. My cricketing journey has been nothing short of a dream. I'd like to thank everyone who supported me in my journey. 🙏 pic.twitter.com/EpkWoYSmVR