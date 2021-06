French Open 2021: राफेल नडाल को हराकर फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच, वसीम जाफर ने ऐसे लिए जमकर मजे

नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 में शुक्रवार को मेन्स सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले में लाल बजरी के बादशाह राफेल नडाल को हराकर बड़ा उलटफेर किया। जोकोविच ने पहला सेट गंवाने के बाद दमदार वापसी की। दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी जोकोविच ने 3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2 से मैच अपने नाम करके फाइनल में जगह बनाई। जोकोविच ने नडाल को फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में हराकर इतिहास रच दिया।

नडाल को फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में हराने वाले जोकोविच दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने जोकोविच के नडाल को हराने के बाद ट्वीट किया। सोशल मीडिया में सक्रिय रहने वाले जाफर ने अपने अंदाज में ट्विटर पर लिखा," नडाल रौलां गैरो में सेमीफाइनल में हार गए। निश्चित तौर पर ये एक मजाक है। ओह यह डिजोक है।" नडाल के अलावा भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने ट्वीट कर लिखा, "ये सिर्फ टेनिस नहीं है, यह सर्वोच्च ऑर्डर की बेंच मार्किंग है।"

Nadal lost the semi final at #rolandgarros2021? It's a joke surely.. oh it is a Djoke🙌🏼 #Djokovic pic.twitter.com/2tJgYcz8HG