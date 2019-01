माइकल वॉन की राय- भारत T20 और ODI टीम में ऋषभ पंत को जरूर खिलाए

सिडनी में खेले गए पहले वनडे में मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 34 रन से हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद एक बार फिर टीम इंडिया में ऋषभ पंत को शामिल नहीं किए जाने पर सवाल उठने लगा है। सिडनी में हार झेलने के बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने एक सलाह दी है। उनका कहना है कि भारत की वनडे में टीम में ऋषभ पंत की जगह बनती ही है, अगर वह विकेटकीपर के तौर पर टीम में फिट नहीं ​बैठते तो उन्हें एक बल्लेबाज के तौर पर ही अंतिम एकादश में रखना चाहिए। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धौनी की वापसी के बाद ​ऋषभ पंत को आराम दिया गया है।

Without question @RishabPant777 has to be in this Indian ODI team .. !! #AUSvIND .. Even if he plays just as a Batsman ..