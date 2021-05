आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच कराने को लेकर माइकल वॉन ने दिया सुझाव, कहा-यह बहुत आसान है

आईपीएल 2021 को इस महीने की शुरुआत में बायो बबल में कोरोना के कई केस निकलने के बाद स्थगित कर दिया गया। अब बीसीसीआई के सामने यह सबसे बड़ी टेंशन है कि वह इस टूर्नामेंट के बचे हुए मैचों को इस साल कैसे और कहां आयोजित करे। इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका आयोजन भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद इंग्लैंड में ही किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर दोनों क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया गया है। इसको लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने एक सुझाव भी दिया है कि कैसे इस टूर्नामेंट का आयोजन संभव है।

माइकल वॉन ने आईपीएल 2021 को पूरा करने के लिए सुझाव देते हुए कहा, 'आसान उपाय है...भारत के खिलाफ पहला टेस्ट एक हफ्ता पहले कराया जाए, ऐसे में इंग्लैंड का कोई टेस्ट खिलाड़ी 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट नहीं खेलेगा और फिर वहां भारत के टेस्ट खिलाड़ी उनकी जगह ले सकते हैं। फिर आईपीएल 2021 भी पूरा किया जा सकेगा। सबके लिए अच्छी डील होगी।'

Simple solution .. Play the First Indian Test a week earlier .. No England Test players would then potentially play the 100 so Fringe Indian Test players replace them .. Then the IPL can finish .. Good deal all round .. #ENGvIND