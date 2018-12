AUSvsIND; 2nd Test: माइकल वॉन ने आॅस्ट्रेलिया को दी चेतावनी,कहा- कहीं उल्टी न पड़ जाए पर्थ की चाल

आॅस्ट्रेलिया ने भारत को पर्थ में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में हराने के लिए अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रखी है। आॅस्ट्रेलिया की रणनीति भारत को पर्थ के तेज विकेट पर घेरने की है। इसलिए पर्थ की पिच पर घास छोड़ा गया है, जिससे तेज गेंदबाजों को भरपूर उछाल और तेजी मिलेगी। ऐसे में इस विकेट पर आॅस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन को लगता है कि पर्थ में हरियाली वाली पिच बनाने का फैसला आॅस्ट्रेलिया पर उलटा पड़ सकता है। वॉन ने टेस्ट की पूर्व संध्या पर 'बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2018' के आधिकारिक प्रसारणकर्ता फॉक्सस्पोर्ट्स से बातचीत में कहा, 'इंग्लैंड में और एडिलेड ओवल में भारत के गेंदबाजी आक्रमण को देखते हुए निश्चित रूप से (जसप्रीत) बुमराह, शमी (मोहम्मद) और ईशांत (शर्मा) कह रहे होंगे, 'शुक्रिया आॅस्ट्रेलिया।'

