मेलबर्न जीत के बाद सचिन तेंदुलकर ने कुछ यूं दी टीम इंडिया को बधाई 

सचिन तेंदुलकर सहित भारत के क्रिकेट जगत ने मेलबर्न में तीसरे टेस्ट में भारत की प्रभावी जीत की सराहना की और इसे लंबे समय तक याद रखा जाने वाला बेहतरीन प्रयास करार दिया। भारत ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर ऑस्ट्रेलिया को 137 रन से हराकर चार मैचों की सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त बनाई। विराट कोहली की अगुआई वाली टीम ने इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में 70 दशक में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने की ओर मजबूत कदम बढ़ाए।

सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, ''टीम इंडिया का बेहतरीन प्रयास, 2-1 की बढ़त बनाई, विशेषकर जसप्रीत बुमराह का जिन्होंने इस जीत में अहम भूमिका निभाई। खेल के सभी प्रारूपों में वह लगातार मजबूत होता जा रहा है। निश्चित तौर पर आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक।''

Incredible effort by #TeamIndia to take a 2-1 lead, especially @Jaspritbumrah93 who has played an instrumental role in this win. He has gone from strength to strength in all formats of the game. Definitely one of the best in the world today. #INDvAUS pic.twitter.com/vweoHd0nEE — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 30, 2018

महान बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि जीत में सभी 11 सदस्यों ने योगदान दिया। उन्होंने ट्वीट किया, ''भारत ने पिछली बार एमसीजी पर 37 साल 10 महीने पहले जीत दर्ज की थी, तब दोनों ही टीमों का कोई भी खिलाड़ी पैदा भी नहीं हुआ था। यह जीत लंबे समय तक सहेज कर रखने वाली है और टीम इंडिया ने 2018 का परफेक्ट अंत किया। प्रत्येक खिलाड़ी को इस जीत में अपने योगदान पर गर्व होना चाहिए।''

37 years 10 months ago was the last time India won a test at the MCG, none of the players from either sides were born. This win is one to savour & cherish for a long time and a perfect end to 2018 for Team India. Each player can be very proud of their contribution to this win — VVS Laxman (@VVSLaxman281) December 30, 2018

पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा, ''एमसीजी पर टीम इंडिया की यादगार जीत। बेहतरीन टीम प्रयास और अब हमारे पास सिडनी में इतिहास रचने का मौका है। टीम के प्रत्येक सदस्य को बधाई और हमारे घरेलू क्रिेकेट को भी जहां हमारे क्रिकेटर अपने कौशल को निखारते हैं।''

Memorable win for #TeamIndia at the MCG. Great team effort and now we have an opportunity to create history at Sydney. Congratulations to each and every member of the team and to our domestic cricket where our cricketers enhance their skills. pic.twitter.com/osU6HHCSQl — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 30, 2018

पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने ट्वीट किया, ''शानदार प्रदर्शन, भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 2-1 से आगे। जसप्रीत बुमराह, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली आपने शानदार काम किया, आप लोगों पर गर्व है। इसे 3-1 कीजिए, शुभकामनाएं।''

Top stuff 🇮🇳 2-1 up in the series #AUSvIND test series well done @Jaspritbumrah93 @cheteshwar1 @imVkohli proud of you guys.. make it 3-1 congratulations...Team india @BCCI — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 30, 2018

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन के ट्वीट का जवाब देते हुए हरभजन ने लिखा, ''दोस्त ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी इतनी कमजोर है कि इस बेहतरीन भारतीय गेंदबाजी क्रम के खिलाफ सिडनी में चुनौती नहीं दे सकती... यह 3-1 होने वाला है। नए साल की शुभकामनाएं।''

जॉनसन ने ट्वीट किया था, ''इस टेस्ट में भारत सभी विभागों में काफी अच्छा था, भारत के 2-1 से आगे होने का मतलब है कि भारत को सीरीज जीतने से रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया को सिडनी में कड़ी चुनौती देने की जरूरत है। नए साल का लुत्फ उठाओ।''

India just to good in all departments this Test, well done 2-1 to India means Australia will need to fight in Syd to stop India winning the series. Enjoy your New Years — Mitchell Johnson (@MitchJohnson398) December 30, 2018

भारतीय टीम को बधाई देते हुए बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना ने कहा, ''यह टीम की बेहतरीन जीत है। उम्मीद करते हैं कि टीम ऑस्ट्रेलिया में भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीतने में सफल रहेगी।''