नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े-खड़े जमीन पर गिर पड़ा ​क्रिकेटर, हुई मौत

गोवा के पूर्व रणजी क्रिकेटर 46 वर्षीय राजेश घोडगे की एक स्थानीय मैच के दौरान हार्ट अटैक आने से मैदान पर ही मौत हो गई। यह मैच मडगांव के राजेन्द्र प्रसाद स्टेडियम में खेला जा रहा था। टूर्नामेंट के आयोजक मडगांव क्रिकेट क्लब के सेक्रेटरी पूर्व भांबरे ने बताया, 'राजेश घोडगे एमसीसी चैलेंजर्स की ओर से एमसीसी ड्रैगन्स के विरुद्ध बल्लेबाजी कर रहे थे। वह 30 रन बनाकर खेल रहे थे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे, तभी अचानक मैदान पर गिड़ पड़े।'

Goa Ranji Trophy cricketer Rajesh Ghodge suffered a heart attack and passed away during a local tournament at Rajendra Prasad Stadium in Margao at around 3 pm today. He was 47. pic.twitter.com/EDTxc27moK