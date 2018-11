मिशेल जॉनसन बोले- स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट का प्रतिबंध बरकरार रहना चाहिए

आॅस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन ने गेंद से छेड़छाड़ करने के लिए दोषी पाए जाने के बाद स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्राफ्ट पर लगे प्रतिबंध को सही फैसला बताया है। आॅस्ट्रेलिया के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने इन तीनों खिलाड़ियों पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखने की वकालत की है। आॅस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम इस समय विकट परिस्थिति से गुजर रही है और उसे हाल में कई मैचों में हार का सामना करना पड़ा है जिससे स्मिथ और वार्नर को टीम में वापस लेने की मांग बढ़ती जा रही है।

I thought 3 players were banned 🤔So does that mean Cameron Bancroft’s ban will be reduced to the same amount as Smith & Warner if it goes ahead? They all accepted their bans & didn’t contest it so I think the bans should stay https://t.co/9IoCfjl3P5