AUSvsIND; 4th Test : ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों से रिकी पोंटिंग ने कहा- विराट कोहली का सम्मान करना सीखो

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने सिडनी में खेले जा रहे बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन बल्लेबाजी के लिए उतरने पर भारतीय कप्तान विराट कोहली की हूटिंग करने वाले कंगारू दर्शकों की निंदा की है। मयंक अग्रवाल के आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर उतरे तो ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने उनकी हूटिंग की।

Virat Kohli walks to the wicket to the boos of 15,000 idiots... #AUSvIND

Booing Kohli? Still? Not only hugely unsporting, but guaranteed to make him play better… @scg