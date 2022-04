ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर पीटर नेविल ने क्रिकेट को कहा अलविदा

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पीटर नेविल ने प्रोफेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला लिया है। उन्होंने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। नेविल इस साल फरवरी के बाद से क्रिकेट के मैदान से दूर थे।

वार्ता,मेलबर्न Namita Shukla Fri, 01 Apr 2022 03:51 PM

