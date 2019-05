ब्रैड हॉज ने उड़ाया विराट कोहली-ऋषभ पंत का मजाक, अब हो रहे ट्रोल

भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऋषभ पंत की कॉस्मेटिक्स उत्पादों के विज्ञापन को लेकर खिंचाई करने वाले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज ब्रैड हॉज की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की गई है। विराट कोहली को पंत एक कंपनी के लिए पुरुष कॉस्मेटिक्स उत्पादों का विज्ञापन कर रहे हैं।

ब्रै़ड हॉज ने इस वीडियो पर कहा, ''हैरान हूं कि लोग पैसों के लिए क्या क्या करते हैं।'

इस पर विराट कोहली के प्रशंसकों को किंग्स इलेवन पंजाब के पूर्व कोच का यह बयान नागवार गुजरा। उन्होंने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंद से छेड़खानी विवाद की याद दिलाई।

बता दें कि ब्रैड हॉज ने इससे पहले राजस्थान रायल्स के अजिंक्य रहाणे, स्टीव स्मिथ और बेन स्टोक्स के वीडियो पर भी इसी तरह की टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि लोग पैसे के लिए क्या क्या करते हैं।

हॉज ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि वह नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, ''लोग कितने निर्दयी हो सकते हैं। इतने नकारात्मक की गिलास आधा खाली ही देखते हैं। मैं नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर रहा था। अगर कोई पैसा देगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगा।''

Funny, I never did say there was nothing wrong with it. I would do the same. Your interpretation of my comment was so ‘glass half full’ if I attach 😃. Your interpretation would be different