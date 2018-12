VIDEO: नेपाली क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया में मचाया धमाल, पहले ओवर में झटके 2 विकेट

इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 3 मैचों में 5 विकेट लेने वाले नेपाली क्रिकेटर संदीप लामिछाने बिग बैश लीग (BBL) खेलने वाले पहले नेपाली क्रिकेटर बन गए हैं। मेलबर्न स्टार के कप्तान ग्लैन मैक्सवेल ने संदीप लामिछाने को स्टार कहा है। इस नेपाली क्रिकेटर ने बिग बैश लीग की शुरुआत ही सनसनीखेज अंदाज में की। संदीप की फिरकी इस मैच में गजब की थी। सिडनी थंडर के बल्लेबाज उनकी फिरकी को समझ नहीं पा रहे थे।

संदीप ने 4 ओवरों में 36 रन देकर 2 विकेट झटके। हालांकि, संदीप इस मैच में थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने पहले ही मैच में दो बड़े विकेट लेकर साबित कर दिया कि वह बड़े स्टार बनने वाले हैं।

उन्होंने अपने पहले ही ओवर में दो विकेट लिए। दूसरी ही गेंद उन्होंने टास्ड अप डाली और शेन वॉटसन को लॉन्ग ऑन पर कैच आउट करा दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर लमिछाने ने कैलम फर्ग्यूसन को कॉट एंड बोल्ड किया।

