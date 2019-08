क्रिकेटर श्रीसंत के घर में लगी आग, पत्नी-बच्चे सुरक्षित

क्रिकेटर एस श्रीसंत(S Sreesanth) के कोच्चि वाले घर में शनिवार देर रात 2 बजे आग लगने की घटना हो गई। यह आग घर के बेडरूम और हॉल में लगी। इस हादसे के दौरान श्रीसंत घर में मौजूद नहीं थे। उनकी पत्नी, दोनों बेटियां और दो नौकर मौजूद थे। यह आग घर के ग्राउंड फ्लोर पर लगी। घर में आग की खबर सुनने के बाद श्रीसंत काफी परेशान हो गए। हालांकि, किसी की भी तरह की इंजरी की कोई खबर नहीं है।य़

रिपोर्ट के मुताबिक, दमकलकर्मियों ने कांच का दरवाजा तोड़कर परिवार को बाहर निकाला। पड़ोसियों इस आग की सूचना अग्निशमन विभाग को दी थी। पड़ोसियों ने श्रीसंत के घर से धुंआ निकलता हुआ देखा, जिसके बाद जानकारी पुलिस और फायर स्टेशन को दी।

मिली जानकारी के मुताबिक, एक कमरे के हिस्से को हल्का नुकसान पहुंचा है। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।

Kerala: A fire broke out at cricketer Sreesanth's house in Edappally, Kochi, earlier today. A room was gutted in it. No injuries have been reported. pic.twitter.com/EEznzOYuVC