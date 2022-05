फैंस हुए हैरान! आउट होकर भी नॉट आउट रहे डेविड वॉर्नर, IPL 2022 में देखेने को मिला ये अजीबो-गरीब नजारा

David Warner Out or Not Out: ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स ने बुधवार रात राजस्थान रॉयल्स पर 8 विकेट से जीत दर्ज कर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। दिल्ली की इस जीत में अहम भूमिका सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर और मिशेल मार्श ने निभाई। दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए दूसरे विकेट के लिए 144 रनों की शानदार साझेदारी की और टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाई। डेविड वॉर्नर ने राजस्थान के खिलाफ 52 रनों की नाबाद पारी खेली, इस दौरान एक ऐसा वाक्य घटा जिसे देखने के बाद फैंस भी हैरान थे।

दरअसल, 9वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल ने डेविड वॉर्नर को अपने जाल में फंसा लिया था, ओवर की आखिरी गेंद पर इस लेग स्पिनर ने वॉर्नर को बीट किया और गेंद बल्लेबाज के बैट और पैड के बीच में सी निकलकर सीधा स्टंप पर जाकर लगी। गेंद स्टंप पर लगने के बाद बेल्स थोड़ी ऊपर उठी मगर इसके बाद वह फिर जमीन पर गिरने की बजाय अपने स्थान पर वापस जाकर रुकी। इस दृश्य को देखने के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन समेत युजवेंद्र चहल भी हैरान थे, वहीं वॉर्नर को यह मालूम भी नहीं चला कि गेंद विकेट पर जाकर लगी थी। अब वॉर्नर की लकी कहें या युजवेंद्र चहल को अनलकी?

इस घटना के बाद राजस्थान रॉयल्स ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए रिएक्शन दिया, वहीं कई अन्य ट्वीटर यूजर्स ने भी इस मूमेंट को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी।

बात मुकाबले की करें तो राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के सामने 161 रनों का लक्ष्य रखा था। आरआर के लिए अश्विन ने अर्धशतक जड़ा था, वहीं पडिक्कल ने 48 रनों की पारी खेली थी। दिल्ली ने इस लक्ष्य को 11 गेंदें शेष रहते हासिल किया। मार्श ने 89 तो वॉर्नर ने नाबाद 52 रनों की पारी खेली।