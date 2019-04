CSKvsRR: जब धौनी ने जड़े चौके-छक्के, फैन्स ने गौतम गंभीर को किया ट्रोल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी (MS Dhoni) की कप्तानी पारी के दम पर सीएसके ने राजस्थान रॉयल्स को 8 रन से शिकस्त दी। चेन्नई के एम.ए चिदंबरम स्टेडियम में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की शुरुआत खराब रही। टीम ने 4.5 ओवर में 27 रन के अंदर ही अपने तीन बल्लेबाजों अंबाती रायडू (1), शेन वॉटसन (13) और केदार जाधव (8) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धौनी ने कमान संभाली और टीम को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला।

महेंद्र सिंह धौनी ने पहले चौथे विकेट के लिए सुरेश रैना (36) के साथ 61 रनों की साझेदारी की। रैना टीम के 88 के स्कोर पर चौथे बल्लेबाज के रूप में आउट हुए। उन्होंने 32 गेंदों पर चार चौके और एक छक्का लगाया। रैना के आउट होने के बाद धौनी ने ड्वेन ब्रावो (27) के साथ पांचवें विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी कर चेन्नई को पांच विकेट पर 175 रन के स्कोर तक पहुंचाया।

चेन्नई ने अंतिम चार ओवर में 67 रन जबकि अंतिम ओवर में 28 रन बटोरे। महेंद्र सिंह धौनी ने 46 गेंदों पर चार चौके और चार छक्के लगाए। आईपीएल में उनका 21वां अर्धशतक है। लीग में धौनी का यह दूसरा सर्वोच्च स्कोर है। धौनी की इस शानदार (नाबाद 75) पारी के दम पर चेन्नई ने अपना तीसरा मैच भी जीत लिया। धौनी ने जैसे ही मैदान पर चौकों-छक्कों की बरसात शुरू की। वैसे ही सोशल मीडिया पर फैन्स ने गौतम गंभीर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। फैन्स ने टि्वटर पर धौनी की आलोचना करने वालों को भी आड़े हाथों लिया।

दरअसल, गौतम गंभीर ने कुछ दिन पहले अपने ऑफिशियल टि्वटर अकाउंट से एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने संजू सैमसन को वर्ल्ड कप में नंबर 4 पर खिलाने की पैरवी की थी। फैन्स ने गंभीर के इसी ट्वीट को लेकर उन्हें एक बार फिर से ट्रोल किया।

MS Dhoni showing his Innings to Gautam Gambhir 😂 #CSKvRR pic.twitter.com/3nxMgOyQDb — Roshan Rai (@RoshanKrRai) March 31, 2019

Gambhir - I am glad to note that Sanju Samson is currently the best Wicketkeeper batsman in India.



Dhoni - 😂#CSKvRR pic.twitter.com/haD4cZQLUG — Ankita Bhat (@ankitabhat02) March 31, 2019

2 Minutes of silence for Dhoni Hatters #CSKvRR pic.twitter.com/IlLYKhsIUc — Chennai Super Kings (@Ansh_MSDiian) March 31, 2019

For haters

First six is slap

Second is flying kick

Third is punch😍😍#CSKvRR #Dhoni pic.twitter.com/znbHltEcXJ — sonali rout (@sonalirout131) March 31, 2019

बता दें कि महेंद्र सिंह धौनी ने जयदेव उनादकट के आखिरी ओवर में 28 रन लिए, जो आईपीएल के इतिहास का तीसरा सबसे महंगा ओवर था। चेन्नई ने आखिरी तीन ओवर में 60 रन बनाए। धौनी ने अपनी पारी में चार चौके और चार छक्के जड़े और ये सभी छक्के उनादकट के आखिरी ओवर में पड़े।