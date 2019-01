ऋषभ पंत को भारतीय फैन्स ने यूं किया चीयर, VIDEO हो गया वायरल

युवा-विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और अंतिम टेस्ट में शुक्रवार (4 जनवरी) को नाबाद 159 रन बनाकर विदेशी जमीन पर किसी भारतीय विकेटकीपर का सर्वाधिक रिकॉर्ड का तोड़ दिया। ऋषभ पंत ने विदेशी टेस्ट में महेंद्र सिंह धौनी के 12 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। धौनी ने वर्ष 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में 148 रन बनाए थे। पंत 189 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 159 रन बनाकर धौनी से आगे निकल गए। ऋषभ पंत की इस शानदार पारी के लिए भारतीय फैन्स ने उनके लिए जमकर चीयर किया।

बता दें कि ऋषभ पंत का यह शतक ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर किसी भारतीय विकेटकीपर का पहला शतक है। पंत ने इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर पूर्व भारतीय विकेटकीपर फारुख इंजीनियर का सर्वाधिक रिकॉर्ड भी तोड़ा, जिन्होंने 1967 में एडिलेड में 89 रन बनाए थे।

21 साल ऋषभ पंत अब भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर किसी एशियाई विकेटकीपर के सर्वाधिक स्कोर की बराबरी पर भी आ गए हैं। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने 2017 में वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ 159 रन बनाए थे। जब सिडनी के मैदान पर ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे, उस वक्त भारतीय फैन्स का एक ग्रुप (भारत आर्मी) उनके लिए जमकर चीयर कर रहा था।

भारत आर्मी का ऋषभ पंत को चीयर करने का अंदाज इतना खास था कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंत को चीयर करते हुए भारत आर्मी ग्रुप कह रहा था- हमारे पास पंत है... ऋषभ पंत... हमें नहीं लगता... आप समझ पाएंगे... वह सिक्स मारते हैं... वह आपके बच्चों को भी संभाल लेते हैं... हमारे पास ऋषभ पंत हैं...

