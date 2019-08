हाशिम अमला ने लिया संन्यास तो फैन ने जोफ्रा आर्चर पर निकाली भड़ास

दक्षिण अफ्रीका के महानतम बल्लेबाजों में शुमार हाशिम अमला ने गुरुवार को अंत​रराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। हालिया समय में हाशिम अमला बैटिंग फॉर्म से जूझ रहे थे। टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में वह निरंतरता नहीं दिख रही थी जिसके लिए वह जाने जाते थे। हाशिम अमला की उम्र भी 36 वर्ष हो चुकी थी और ऐसे में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया। हाशिम अमला के प्रशंसक उनके रिटायरमेंट से इतने निराश हैं कि उन्होंने इंग्लैंड के युवा तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पर ही इसका दोष मढ़ डाला।

What did I do ?

जोफ्रा आर्चर की बाउंसर पर घायल हो गए थे हाशिम अमला

दरअसल, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के ओपनिंग मुकाबले में इंग्लैंड के पेसर जोफ्रा आर्चर की बाउंसर सीधे जाकर हाशिम अमला के हेलमेट पर लगी थी और उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा था। इसके बाद हाशिम अमला ​दक्षिण अफ्रीका के लिए विश्व कप के कुछ मुकाबलों में नहीं खेल सके थे। उन्होंने विश्व कप में क्रमश: 13, 6, 6, 41*, 55, 2 और 80* रन की पारियां खेलीं। इस दौरान अमला अपने टैलेंट के साथ बिल्कुल भी न्याय करते हुए नहीं दिखे। अब एक क्रिकेट प्रशंसक ने ट्विटर पर अमला को टैग करते हुए टूटे दिल वाला इमोटिकॉन लगाया। इसी ट्वीट में उसने जोफ्रा आर्चर को टैग करते हुए लिखा, 'जोफ्रा आर्चर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।'

You shouldn't have gone for the head. pic.twitter.com/eGU33aJLmM