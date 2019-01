BCCI के VIDEO में नहीं नजर आए महेंद्र सिंह धौनी, फैन्स हुए नाराज

ऑस्ट्रेलियाई जमीं पर टेस्ट और वनडे सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद विराट कोहली के नेतृत्व में टीम इंडिया न्यूजीलैंड पहुंच गई है। भारत को न्यूजीलैंड दौरे में पांच वनडे और तीन टी-20 मैच खेलने हैं। दोनों टीमों के बीच पहला वनडे 23 जनवरी को नेपियर में खेला जाएगा।

INDvsNZ: ऑस्ट्रेलिया जीतने के बाद अब टीम इंडिया की नजरें न्यूजीलैंड पर

बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल टि्वटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी ऑकलैंड हवाई अड्डे पर आते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में केदार जाधव और दिनेश कार्तिक बच्चों को ऑटोग्राफ दे रहे हैं जबकि कप्तान विराट कोहली और मोहम्मद शमी प्रशंसकों की तरफ हाथ हिला रहे हैं। विराट के साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी हैं। बीसीसीआई द्वारा जारी इस वीडियो में महेंद्र सिंह धौनी नजर नहीं आ रहे हैं।

Hello #TeamIndia . Auckland welcomes you #NZvIND ✈️😎🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/8ER80bKS5b

महेंद्र सिंह धौनी के इस वीडियो पर नजर नहीं आने पर फैन्स काफी परेशान नजर आए। सोशल मीडिया पर फैन्स ने बीसीसीआई के इस पोस्ट पर कमेंट कर महेंद्र सिंह धौनी के बारे में पूछा है।

Where is @msdhoni Where is our Thala @ChennaiIPL @MSDhoniNet