IPLFINAL: शेन वॉटसन ने धुलाई देखकर सोशल मीडियो पर बने ये मजेदार JOKES

रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में शेन वॉटसन की तबाही के आगे हैदराबाद के गेंदबाजों का कोई जोर नहीं चला और उसने 8 विकेट से मैच गंवा दिया। शेन वॉटसन जब बैटिंग करने उतरे तो ऐसा लगा कि चेन्नई के गेंदबाज उन्हें परेशान करने वाले हैं, लेकिन पावर प्ले के बाद वॉटसन ने जैसे जादू कर दिया। वॉटसन ने फाइनल में ऐतिहासिक शतक मारकर साबित कर दिया कि आज भी वो अपनी बल्लेबाजी से कमाल दिखा सकते हैं।

शेन वॉटसन ने 57 गेंदों पर 117 रनों की यादगार पारी खेली। उन्होंने इस दौरान 11 चौके मारे और आठ शानदार छक्के मारे और इसी के साथ वॉटसन ने टूर्नामेंट की सबसे ताकतवर बॉलिंग साइड की कमर तोड़ दी। वॉटसन की धूआंधार पारी देखकर स्टेडियम में मौजूद फैंस तो दीवाने हो ही गए साथ ही सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी पारी की जमकर तारीफ की।

वॉटसन की धनाधन पिटाई को ट्विटर पर लोगों ने मजेदार फोटो और वीडियो के साथ शेयर किया। जिस तरह से वॉटसन ने गेंदबाजों की धुलाई की, कुछ वैसे ही फैंस ने रोचक ट्वीट्स करके हैदराबाद के गेंदबाजों का धो डाला। देखिए शेन वॉटसन की तारीफ में लोगों ने किस तरह से मजे लिए:

