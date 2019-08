अश्विन ने विराट-अनुष्का के साथ शेयर की तस्वीर, फैन ने ऐसे किया फॉटोशॉप- PIC

India vs West Indies: टीम इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभियान की शुरुआत वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार ढंग से की और पहला टेस्ट 318 रनों से जीता। रविचंद्रन अश्विन टीम के साथ हैं, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था। उनकी जगह रवींद्र जडेजा का प्राथमिकता दी गई। पहला टेस्ट जीतने के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा टीम के कुछ खिलाड़ियों के साथ यॉट पर मस्ती करते नजर आए। रविचंद्रन अश्विन ने इस तस्वीर को शेयर किया, लेकिन फैन्स ने इस तस्वीर पर अपनी कलाकारी दिखा दी।

हाल ही में टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसमें रविचंद्रन अश्विन एक यॉट पर केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ हैं।

अश्विन की पत्नी प्रीति नारायण इस दौरे पर उनके साथ नहीं हैं, लेकिन एक फैन को अश्निन का यह अकेलापन पसंद नहीं आया। इस फैन ने फॉटोशॉप के जरिये प्रीति नारायण को अश्विन के करीब पहुंचा दिया।

hey @prithinarayanan in case you wished you were rather on the boat 🤭



h/t @priyankachopra pic.twitter.com/9ZxBDwVEyF