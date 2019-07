धौनी ने खुद ट्वीट लिख किया ऐलान- खेलूंगा टी20 WC, जानिए क्या है सच!

अगले साल ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी वर्ल्ड ट्वंटी20 खेला जाना है। आईसीसी विश्व कप 2019 के बाद से ही इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या महेंद्र सिंह धौनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर देंगे? विश्व कप में धौनी के स्ट्राइक रेट को लेकर आलोचकों ने उन पर निशाना साधा, कई पूर्व क्रिकेटर भी कह चुके हैं कि अब धौनी को क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर देनी चाहिए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती नजर आई है, जिसमें महेंद्र सिंह धौनी के वेरिफाइड अकाउंट से लिखा गया है कि वो टी20 विश्व कप में हिस्सा लेंगे।

धौनी के फैन पेज से ये पोस्ट शेयर की गई है। ये एडिटेड फोटो है और बिल्कुल ही फेक फोटो है। इस पोस्ट में लिखा गया है, 'मैं जानता हूं कि पूरा देश हमसे निराश है, जिस तरह से हम सेमीफाइनल में हारे। मेरे रिटायरमेंट को लेकर ट्रोलिंग हो रही है। लेकिन अपनी टीम को छोड़ने का ये सही समय नहीं है। फैन्स आप निराश मत होइये, मैं 2020 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप खेलूंगा, आप सपोर्ट करते रहिए।'

सच बात तो ये है कि धौनी ने मई 2019 में आखिरी बार कोई ट्वीट किया था और वो सोशल मीडिया पर कम ही एक्टिव रहते हैं। वेस्टइंडीज दौरे के समय धौनी सेना के साथ ट्रेनिंग करेंगे और इसीलिए वो वेस्टइंडीज दौरे के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।

