मैच के दौरान घायल हुए फाफ डु प्लेसिस की चोट पर वाइफ इमारी ने किया कुछ ऐसे रिएक्ट

यूएई में खेले जा रहे पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के मैच में फाफ डु प्लेसिस साथी खिलाड़ी से भिड़ने के बाद बुरी तरह से घायल हो गए थे। फाफ की वाइफ इमारी ने पति के चोटिल होने पर रिएक्ट किया है। दरअसल, अबु धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर जाल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच खेले गए मैच में फाफ डु प्लेसिस बुरी तरह से घायल हो गए थे। फाफ की गंभीर चोट को देखते हुए उनको अस्पताल लेकर जाना पड़ा था।

वाइफ इमारी ने फाफ डु प्लेसिस की चोट की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'मेरी इस समय जान जा रही है। जाहिर तौर पर उनको चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया होगा?' यह डरावनी घटना पेशावर जाल्मी की पारी के दौरान हुई। इस दौरान पारी का सातवां ओवर चल रहा था और टीम ने दो विकेट के नुकसान पर 26 रन बना लिए थे। इस दौरान पेशावर के बल्लेबाज डेविड मिलर ने एक शॉट खेला, जिसे रोकने के चक्कर में डु प्लेसिस और मोहम्म्द हसनैन के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। यहां डु प्लेसिस का सिर हसनैन के पैर से टकरा गया और बाद में उन्हें स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया।

