भारत आने के लिए छूटी फैफ डुप्लेसी की फ्लाइट, ऐसे हुए परेशान

India vs South Africa, Test Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 अक्टूबर से तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान फैफ डुप्लेसी भारत आ रहे थे, लेकिन उनकी फ्लाइट छूट गई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी-20 सीरीज का आखिरी मैच रविवार (22 सितंबर) को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। जहां एक तरफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में यह दक्षिण अफ्रीका की पहली सीरीज होगी। वहीं, दूसरी तरफ भारत की यह दूसरी टेस्ट सीरीज होगी।

बता दें कि टी-20 सीरीज में फैफ डुप्लेसी से कप्तानी छीनकर क्विंटन डिकॉक को दी गई थी, लेकिन टेस्ट की कप्तानी उनके पास बरकरार है। ऐसे में वह टेस्ट सीरीज के लिए भारत आ रहे थे, लेकिन इस बीच उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डुप्लेसी ने भारत आने के लिए रास्ते में आई परेशानी को ट्वीट के जरिये बयान किया है।

VIDEO: टेस्ट सीरीज के लिए NCA में तैयार हो रहे टीम इंडिया के खिलाड़ी

फैफ डुप्लेसी ने ट्वीट किया- "आखिरकार चार घंटे की देरी के बाद दुबई की फ्लाइट में बैठ गया हूं। अब मैं अपनी भारत के लिए अगली फ्लाइट नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि उसे उड़ान भरने में सिर्फ 10 घंटे बचे हैं।"

Finally on a plane to Dubai after a 4 hour delay . Now I’m gonna miss my flight to India, next flight is only 10 hours later... 😡😡😡😡🙈 @British_Airways

इसके साथ ब्रिटिश एयरवेज की इस फ्लाइट में डुप्लेसी का बल्ला और क्रिकेट बैट भी रह गया है। डुप्लेसी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा- ''जिंदगी में जब मुश्किलें आएं तो उनका भी लुत्फ उठाएं। मेरा क्रिकेट बैग नहीं आया है। मैं इस पर मुस्कुरा सकता हूं, लेकिन वाह ब्रिटिश एयरवेज यह मेरा सबसे खराब फ्लाइट एक्सपीरियेंस रहा। इसमें मेरे साथ सबकुछ गलत हुआ। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बैट किसी तरह मेरे पास वापस आ जाएं।

When life gives you lemons , make lemonade .My cricket bag hasn’t arrived !!!!!!!!!! Actually can just smile about it but, wow @British_Airways today was one of my worst flying experiences where everything went wrong. Now just hoping I’ll have my bats back eventually 🙏✌🏻