फैफ डु प्लेसी चुन गए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, डेल स्टेन को मिला खास सम्मान

पुरुष टीम के कप्तान फैफ डु प्लेसी और महिला टीम की कप्तान डेन वान निकर्क को दक्षिण अफ्रीका का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने प्रिटोरिया में आयोजित एक समारोह में दोनों खिलाड़यिों को सम्मानित किया। डु प्लेसी यह अवार्ड जीतने वाले 11वें खिलाड़ी बने हैं और एलीट सूची में शामिल हो गए हैं जिसमें उनसे पहले पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ और ए बी डीविलियर्स, ऑलराउंडर शॉन पोलक और जैक्स कैलिस तथा तेज़ गेंदबाज़ मखाया एंटिनी और डेल स्टेन शामिल हैं। प्लेसी को इसके अलावा 'वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर' और 'दक्षिण अफ्रीका प्लेयर ऑफ द ईयर' के पुरस्कार से भी नवाज़ा गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज़ क्विंटन डि कॉक को 'टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर' के खिताब से नवाजा गया है।

