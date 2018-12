BANvsWI; T-20 : इविन लुइस और कीमो पॉल के दम पर विंडीज ने 2-1 से जीती सीरीज

इविन लुइस (89) के बाद कीमो पॉल (5 विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर वेस्टइंडीज ने शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेले गए तीसरे और आखिरी टी-20 मैच में मेजबान बांग्लादेश को 50 रनों से मात देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करने उतरी विंडीज ने लुइस की तूफानी पारी की मदद से 19.2 ओवरों में 190 रन बनाए थे। मेजबान टीम अच्छी शुरुआत के बाद भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई और 17 ओवरों में 140 रनों पर ढेर हो गई। लुइस ने 36 गेंदों पर छह चौके और आठ छक्कों की मदद से तूफानी पारी खेली थी। उन्होंने 18 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश ने चार ओवरों में तमिम इकबाल (8) के रुप में गंवाए एक विकेट के नुकसान 62 रना बना लिए थे। यहां से बांग्लादेश की हालत बिगड़ गई और अगले ओवर में उसने सौम्य सरकार (9) तथा शाकिब अल हसन (0) के रूप में दो विकेट खो दिए।

