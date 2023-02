कुछ ही घंटों बाद शुरू हो जाएगा BGT का पहला टेस्ट, एक क्लिक में जानें नागपुर टेस्ट के बारे में सब कुछ

ऐप पर पढ़ें

जिस घड़ी का इंतजार था, वह घड़ी अब बस आने को है, जब भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा व्हाइट ड्रेस और ब्लू ब्लेजर में बैगी ग्रीन पहने ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान पैट कमिंस के साथ टॉस के लिए खड़े नजर आएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज गुरुवार 9 फरवरी से शुरू हो रही है। ऐसे में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, जब पहला मैच इस बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का नागपुर में खेला जाएगा। इसलिए, इस मैच से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस खबर में मिल जाएगी।

1. सबसे पहले बात करते हैं कि मैच की टाइमिंग क्या होगी और कितने बजे टॉस फेंका जाएगा? तो इसका जवाब है बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच सुबह साढ़े 9 बजे से शुरू होगा, जबकि भारतीय समय के ही अनुसार सुबह 9 बजे टॉस होगा। मैच के बाकी दिनों का खेल सुबह साढ़े 9 बजे से ही शुरू हुआ करेगा।

2. इस सीरीज को लेकर दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि पिच का व्यवहार कैसा होगा? इसका जवाब सिर्फ पिच क्यूरेटर के पास होगा, लेकिन संभवतः पिच स्पिनरों के लिए फायदेमंद होगी। ऐसे में यहां स्पिनरों का बोलबाला देखने को मिल सकता है, लेकिन वह खिलाड़ी रन बना सकते हैं, जो स्पिन को अच्छा खेलने में माहिर हैं। तेज गति से रन बनने की भी गुंजाइश कम नजर आती है।

3. इस ऐतिहासिक सीरीज के पहले मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन कैसी होगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब टीमों के कप्तानों और कोचों के अलावा शायद ही किसी को पता है। फिर भी आप यहां देख लीजिए कि दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है।

इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवनः केएल राहुल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव/शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, केएस भरत (wk), आर अश्विन, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज



ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवनः डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, पीटर हैंड्सकॉम्ब, एलेक्स केरी, पैट कमिंस, एश्टन एगर, स्कॉट बोलैंड और नाथन लियोन

4. यह टेस्ट सीरीज काफी अहम है। ऐसे में आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि मैच आप कहां लाइव देख सकते हैं? इसका जवाब है कि आप टीवी पर ये मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर और डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव देख पाएंगे। वहीं, लाइव स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार एप और इसकी वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा।

5. इस सीरीज के तहत सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज वैसे तो सचिन तेंदुलकर हैं, लेकिन मौजूदा समय में शीर्ष पर चेतेश्वर पुजारा हैं, जिन्होंने 1893 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए हैं। वर्तमान में दूसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ हैं, जिन्होंने 1742 रन भारत के विरुद्ध मारे हैं। विराट कोहली (1682) तीसरे और डेविड वॉर्नर (1148) चौथे नंबर पर हैं।

6. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तहत सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले शीर्ष पर हैं, लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो इसमें नाथन लियोन, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और जोश हेजलवुड जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है, जिन्होंने 50 या इससे अधिक विकेट भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के दौरान चटकाए हैं।

7. India vs Australia Head to head in Test की बात करें तो दोनों देशों के बीच 102 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें से 43 मुकाबलों में कंगारू टीम ने बाजी मारी है, जबकि 30 मैचों में भारत को जीत मिली है। वहीं, 28 मैचों का नतीजा ड्रॉ रहा है, जबकि एक मैच दोनों देशों के बीच टाई रहा है। पिछले 12 मैचों की बात करें तो भारत ने 6 और ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच जीते हैं। 3 मैच ड्रॉ के रूप में समाप्त हुए हैं।

8. ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए ये सीरीज काफी अहम है, क्योंकि भारत के खिलाफ कंगारू टीम लगातार तीन सीरीजों में मात झेल चुकी है। यहां तक कि पिछली दो सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेली गई थीं, जिन दोनों सीरीजों में ऑस्ट्रेलिया को हार का मुंह देखना पड़ा। दोनों बार भारत ने 2-1 से सीरीज जीती। वहीं, इससे पहले भारत में टेस्ट सीरीज खेली गई थी। उसे भी भारत ने 2-1 से अपने नाम किया था।

9. भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये टेस्ट सीरीज काफी अहम है, क्योंकि अभी तक आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट का ऐलान नहीं हुआ है। दोनों टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंकितालिका में शीर्ष पर जरूर हैं, लेकिन इस सीरीज के चार मैचों के बाद ही ये पता चलेगा कि कौन सी दो टीमों के बीच लंदन के ओवल में WTC के दूसरे संस्करण का फाइनल खेला जाएगा।

10. इस सीरीज से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए चोटों की समस्या रही है। भारत के लिए जहां ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह उपलब्ध नहीं हैं। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और कैमरोन ग्रीन जैसे खिलाड़ी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, अच्छी बात कंगारू टीम के नजरिए से ये है कि उनके खिलाड़ी आगे के मैचों में खेल सकते हैं।