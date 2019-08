बेन कटिंग की मंगेतर ने युवराज सिंह को ट्वीट कर कहा- सब तुम्हारी गलती है

ग्लोबल टी-20 कनाडा लीग खत्म हो चुका है। इस लीग के दौरान भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह बेन कटिंग और इरिन हॉलैंड के एक इंटरव्यू के बीच में कूद पड़े थे। अब इस इंटरव्यू ने एक नया मोड़ ले लिया है और इस सबके लिए इरिन ने युवराज सिंह को जिम्मेदार बताया है। दरअसल, कुछ वक्त पहले इरिन ने बेन कटिंग का एक इंटरव्यू किया था। इरिन, बेन की मंगेतर हैं और इस इंटरव्यू के बीच में युवराज सिंह ने इस कपल से शादी की तारीख के बारे में पूछ लिया था।

अब युवराज सिंह के इसी मजाक को एक फैन ने मैच के दौरान फिर से याद दिला दिया। दरअसल, यह फैन कनाडा लीग के फाइनल से एक दिन पहले एक पोस्टर लेकर आया था। इस पोस्टर पर लिथा था- जी टी20 कनाडा फाइनल कल है, लेकिन वेडिंग कब हो रही है गाइस। इरिन हालैंड ने इसे मजेदार पाया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया।

हालांकि उन्होंने इसके लिए युवराज को दोष दिया। हॉलैंड ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए ट्वीट लिखा- यह सब तुम्हारा दोष है युवराज सिंह।

Hahaha this one is all your fault @YUVSTRONG12 😂🙌🏻 #whenstheweddingguys @GT20Canada @Cuttsy31 pic.twitter.com/9XILk5mTx8

बेन कटिंग का इंटरव्यू एंकर इरिन हॉलैंड ले रही थीं। बता दें कि हॉलैंड कटिंग की मंगेतर भी हैं और ये दोनों शादी भी करने वाले हैं। जब हॉलैंड, बेन कटिंग का इंटरव्यू कर रही थी। तभी अचानक इस इंटरव्यू के बीच में युवराज सिंह आ जाते हैं। युवराज सिंह इंटरव्यू के बीच में बेन कटिंग और इरिन हॉलैंड से अचानक सवाल पूछते हैं- आप लोग शादी कब करने जा रहे हैं? सोशल मीडिया पर युवराज का यह वीडियो जमकर वायरल हुआ था।

When @YUVSTRONG12 crashed an interview and asked the most important question to @Cuttsy31 and @erinvholland! 😂😂😂

HOWZZAT?#GT2019 #ERvsTN #YuvrajSingh #Canada #Brampton pic.twitter.com/l5rqONTki2