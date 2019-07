इयोन मोर्गन ने अफगान फैमिली के साथ खेला क्रिकेट, राशिद खान बोले- लीजेंड

हाल ही में अफगानिस्तान के युवा स्पिनर राशिद खान ने इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन को लीजेंड बताते हुए एक अफगान परिवार के साथ मोर्गन की सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है। वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड को विश्व विजेता का खिताब दिलाने वाले इयोन मोर्गन इन दिनों परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिता रहे हैं। इसी दौरान मोर्गन ने एक अफगान परिवार के साथ क्रिकेट खेला और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर भी की।

इयोन मोर्गन ने टि्वटर पर अफगान परिवार के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि मैंने अफगान परिवार के साथ एक मैच खेला। ऐसा लगता है कि अफगान परिवार के किसी सदस्य ने मोर्गन को आमंत्रित किया था। मोर्गन ने अपने टि्वटर पर लिखा, ''जब मैं शाम को डिनर के बाद वॉक से लौट रहा था तो एक प्यारे अफगान परिवार ने मुझसे क्रिकेट खेलने का अनुरोध किया।''

On the walk home from dinner this evening I was asked to play a game with this lovely Afghan family.. #ThePowerofsport pic.twitter.com/GKqy7OGgib