रनआउट करने में इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं देखी होगी आपने- VIDEO

इंग्लैंड की कैट क्रॉस उस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गईं, जब उन्होंने एक आसान से रन आउट को छोड़ दिया। वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम के साथ टी-20 मैच में कैट के पास थ्रो आई, उस समय दूसरी खिलाड़ी क्रीज के बीच में थीं, लेकिन कैट ने गेंद स्टंप्स पर मारने के बजाय विकेटकीपर के पास थ्रो कर दी। कैट की इस गलती की वजह से सोशल मीडिया पर उनका काफी मजाक भी बनाया जा रहा है।

नॉटिंघम में टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड की महिला टीम ने वेस्टइंडीज को 42 रनों से हरा दिया। लेकिन कैट का रन आउट छोड़ना सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने का कारण बन गया। कैट ने अब तक केवल 9 टी-20 मैच खेले हैं। उन्होंने कई विकेट्स भी लिए हैं।

इस मैच में उन्होंने तीन ओवर में 30 रन दिए और वह काफी खर्चीली साबित हुईं। लंकाशायर की इस गेंदबाज ने वेस्टइंडीज की खिलाड़ी को रन आउट करने का आसान सा मौका छोड़ दिया। जब गेंद उनके पास आई तो दूसरी बल्लेबाजी क्रीज के बीच में थी। वह चाहतीं तो गेंद स्टंप्स पर मार सकती थीं, लेकिन उन्होंने गेंद को विकेटकीपर के पास थ्रो कर दिया।

Kate Cross got some deal with 1 of the Windies batters not to get her out? Ball in hand next to the stumps with batter 5 yards from in her crease & Cross throws it down the other end where the other batter’s already in! 🤷🏼‍♂️😂1 of them you have to see to believe 🙈 #ENGWvWIW