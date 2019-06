LIVE ICC CWC 2019; ENG vs SL: श्रीलंका ने जीता टॉस, पहले बैटिंग का फैसला

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के 27वें मुकाबने में इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में एक दूसरे के आमने-सामने हैं। श्रीलंका की टीम ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इंग्लैंड की टीम ने इस विश्व कप में अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने 4 मैच जीते हैं और 1 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं, श्रीलंका की टीम ने भी अब तक 5 मैच खेले हैं। जिसमें से उसने 1 मैच में जीत दर्ज की है, 2 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है और उसके 2 मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ें हैं। इंग्लैंड की टीम 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है, जबकि श्रीलंका की टीम 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है। श्रीलंका को विश्व कप में आगे जाने के लिए इस मुकाबले में जीत दर्ज करना जरूरी है। नीचे पढ़ें इस मैच का लाइव अपडेट...

इस मैच का LIVE SCORECARD देखने के लिए LINK पर CLICK करें

Follow The Live Update Of This 27th World Cup Match Below

02:45 PM: इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग XI:

इंग्लैंड: जेम्स विंस, जॉनी बेयरस्टो, जो रूट, ओएन मॉर्गन (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स , मोइन अली, क्रिस वोक्स, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड।

श्रीलंका: दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), कुसल परेरा (विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, थिसारा, जीवन मेंडिस, धनंजया डि सिल्वा, इसुरू उडाना, लसिथ मलिंगा , नुवान प्रदीप।

