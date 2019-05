ENGvsPAK: पाकिस्तानी गेंदबाजों से निराश हुए शोएब अख्तर, किया ये ट्वीट

पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इंग्लैंड के खिलाफ यहां पांच मैचों की सीरीज के चौथे मैच में पाकिस्तान के हारने के बाद टीम की गेंदबाजी पर नाराजगी जाहिर की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट खोकर 340 रन बनाए। इंग्लैंड ने 49.3 ओवर में सात विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

शोएब अख्तर ने मुकाबले के बाद ट्वीट किया, “पाकिस्तान एक बार फिर 300 से अधिक के लक्ष्य को बचा नहीं पाई। गेंदबाजी से फिर निराशा हुई।”

Another failed attempt to defend a 300+ total by Pakistan and the series loss.

Disappointed by the bowling again.