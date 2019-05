ENGvPAK: इमाम उल हक को मार्क वुड की गेंद पर लगी चोट, पहुंचे अस्पताल

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पांच मैचों की सीरीज का चौथा वनडे मैच शुक्रवार (17 मई) को नॉटिंघम में खेला गया। इस मैच के दौरान पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक चोटिल हो गए। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में मैच खेला गया। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पाकिस्तान की पारी के चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर इमाम उल हक चोटिल हो गए।

मार्क वुड की शॉर्ट गेंद इमाम उल हक की कोहनी में लग गई, जिसके बाद वो दर्द से कराह उठे। इमाम उल हक के बाएं हाथ की कोहनी पर चोट आई। जिसके बाद वो आगे पारी नहीं खेल सके। इमाम उल हक 20 गेंद पर छह रन बनाकर इमाम उल हक रिटायर्ड हर्ट हो गए। इमाम उल हक को एक्स-रे के लिए अस्पताल ले जाया गया।

Imam injury update



Imam taken to hospital for precautionary Xray. Further update will be provided later.#ENGvPAK