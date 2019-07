ICC CWC 2019: जानें कब, कहां और कैसे देख सकेंगे ENG vs NZ विश्व कप फाइनल मैच

ICC Cricket World Cup 2019 Final; England vs New Zealand Live Streaming and Live Broadcasting:इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (England vs New Zealand) के बीच आईसीसी विश्व कप 2019 (ICC Cricket World Cup 2019) का फाइनल मुकाबला रविवार (14 जुलाई) को क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ऐतिहासिक लॉर्ड्स (Lord's Cricket Ground) मैदान पर खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम 27 साल बाद विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। जबकि न्यूजीलैंड की टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। इंग्लैंड आखिरी बार 1992 के विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान के हाथों हार गया था। जबकि न्यूजलैंड को 2015 के विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पटखनी दी थी। वैसे तो इंग्लैंड की टीम इससे पहले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कुल तीन बार फाइनल खेल चुकी है और उसे हर बार निराशा हाथ लगी है।

Read Also: ICC CWC 2019: फाइनल में कुछ ऐसी हो सकती है न्यूजीलैंड टीम की प्लेइंग XI

इंग्लैंड को सबसे पहले 1979 के विश्व कप फाइनल में वेस्ट इंडीज ने हराया था। उसके बाद 1987 के विश्व कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिताब जीतने का सपना तोड़ा था। 1992 में पाकिस्तान ने भी इंग्लैंड को फाइनल में मात दी थी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम विश्व कप के सेमीफाइनल में 6 बार हार चुकी है। यह सिर्फ दूसरा मौका है जब उसने फाइनल में अपना स्थान पक्का किया है। इन दोनों ही टीमों के बीच फाइनल मुकाबला कोई भी जीते, क्रिकेट की दुनिया को 23 वर्ष बाद एक नया विश्व चैंपियन मिलेगा। आइए जानते हैं की आप इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड का विश्व कप फाइनल मुकाबला कब, कैसे और कहां लाइव देख सकते हैं...

कब और कहां खेला जाना है मैच?

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का फाइनल मुकाबला है 14 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।

किस समय शुरू होगा मैच?

14 जुलाई, रविवार, सुबह 10.30 बजे (लोकल टाइम), सुबह 09.30 बजे (जीएमटी), दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)।

लाइव टेलिकास्ट कहां देख सकते हैं?

भारत में आप इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड विश्व कप फाइनल मैच का लाइव टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स1, स्टार स्पोर्ट्स 1एचडी, स्टार स्पोर्ट्स1 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल, स्टार स्पोर्ट्स 1 तेलुगू, स्टार स्पोर्ट्स 1 कन्नड़, स्टार स्पोर्ट्स 1 बांग्ला, स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 1 और स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 1 एचडी चैनलों पर देख सकेंगे। वहीं, इंग्लैंड में Sky Sports पर फाइनल मैच का लाइव टेलिकास्ट देखा जा सकेगा।

कहा देख सकते हैं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड विश्व कप फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में आप हॉटस्टार पर और इंग्लैंड में Sky Go पर आप देख सकेंगे।

गौरतलब है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे का प्रावधान है। इस नियम के मुताबिक, मैच की तारीख वाले दिने अगर बारिश के कारण खेल नहीं हो पाता है तो अगले दिन उसी मैदान पर मैच फिर वहीं से शुरू किया जाएगा जहां पहले दिन खत्म हुआ था।

Watch ICC Cricket World Cup 2019; Final Match Preview of England vs New Zealand

सभी खेलों से जुड़े समाचार पढ़ें सबसे पहले Live Hindustan पर। अपने मोबाइल पर Live Hindustan पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारा न्यूज एप। और देश-दुनिया की हर खबर से रहें अपडेट।