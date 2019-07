ICC CWC 2019: फाइनल में कुछ ऐसी हो सकती है न्यूजीलैंड टीम की प्लेइंग XI

आईसीसी​ क्रिकेट विश्व कप 2019 अपने समापन से अब बस एक कदम दूर है। ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 14 जुलाई को खेले जाने वाले फाइनल में वनडे क्रिकेट को 23 साल बाद नया विश्व चैंपियन मिल जाएगा। नया इसलिए क्योंकि इस बार जिन दो टीमों के बीच खिताबी जंग है उनमें से किसी ने आज तक विश्व कप नहीं जीता है। मेजबान इंग्लैंड की टीम अपना चौथा विश्व कप फाइनल खेलेगी। इससे पहले उसे 1979, 1987 और 1992 में निराशा हाथ लग चुकी है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम अपना दूसरा विश्व कप फाइनल खेलेगी। साल 2015 में न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचा था, जहां ऑस्ट्रेलिया के हाथों उसे हार झेलनी पड़ी थी।

न्यूजीलैंड की टीम ने इस विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत बड़े ही दमदार अंदाज में की थी। शुरुआती 6 मुकाबलों में से उसने 5 में जीत दर्ज की और भारत के साथ मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। लेकिन लीग चरण के आखिरी तीन मुकाबलों में न्यूजीलैंड को क्रमश: पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद कीवी टीम का आत्मविश्वास डोल गया था, फिर भी न्यूजीलैंड जैसे-तैसे करके सेमीफाइनल में तो पहुंच गया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने एक लो स्कोरिंग मैच में भारत को हराकर एक बार फिर से अपना खोया आत्मविश्वास हासिल कर लिया है।

सेमीफाइनल में बल्लेबाजी एक बार फिर नाकाम रही तो गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड का बेड़ा पार लगाया। लेकिन फाइनल मुकाबले में भी न्यूजीलैंड गेंदबाजों के भरोसे रहेगा या बल्लेबाजी ने कुछ परिवर्तन करेगा। या केन विलियमसन उसी टीम संयोजन के साथ फाइनल खेलने उतरेंगे जिसने सेमीफाइनल में भारत को पटखनी थी? आइए एक नजर डालते हैं कि फाइनल में न्यूजीलैंड का प्लेइंग इलेवन क्या हो सकता है...

ओपनिंग

इस पूरे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग एक समस्या बनी हुई है। न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट में मार्टिन गप्टिल के साथ शुरुआती कुछ मुकाबलों में कोलिन मुनरो को आजमाया। इसके बाद हेनरी निकल्स को गप्टिल के साथ ओपनिंग के लिए भेजा गया। हालांकि, ये दोनों ही प्रयोग असफल साबित हुए हैं। लेकिन इसमें भी निकल्स कुछ ज्यादा खराब रहे हैं। ऐसे में फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम कोलिन मुनरो और मार्टिन गप्टिल की ओपनिंग जोड़ी के साथ उतर सकती है और हेनरी को बाहर बैठना पड़ सकता है।

मध्यक्रम

मध्यक्रम में कप्तान केन विलियमसन और रॉस टेलर की भूमिका महत्वूपर्ण होगी। अगर शीर्ष क्रम एक बार फिर असफल रहता है तो विलियमसन और टेलर ही न्यूजीलैंड की पारी संभाल सकते हैं। विलियमसन इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने 9 मैचों में 91.33 की औसत के साथ 548 रन बनाए हैं। रॉस टेलर ने औसत प्रदर्शन किया है। उन्होंने 8 पारियों में 41.87 की औसत से 335 रन बनाए हैं। लेकिन भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में 74 रनों की बेहद ही महत्वपूर्ण पारी खेलने के बाद उनका आत्मविश्वास काफी ऊंचा होगा।

निचला क्रम

निचले क्रम में जेम्स नीशम, टॉम लेथम और और कोलिन डि ग्रैंडहोम न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को मजबूती देंगे। नीशम ने इस विश्व कप में ऑलराउंडर की भूमिका बखूबी निभाई है। उन्होंने अब तक 213 रन बनाने के ​अलावा 12 विकेट भी चटकाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लीग मैच में उनकी 97 रनों की पारी ने न्यूजीलैंड को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया था। वहीं कोलिन डि ग्रैंडहोम उतने प्रभावी साबित नहीं हुए हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में 5 विकेट लेने के अलावा 24 की मामूली औसर से रन बनाया है। लेकिन उनका खेलना तय है क्योंकि न्यूजीलैंड के पास ग्रैंडहोम से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। लेथम ने विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में निराश किया है और 15 की बेहद खराब औसत के साथ सिर्फ 108 रन बनाए हैं। लेकिन अनुभव को प्राथमिकता के कारण उनका खेलना भी तय है।

गेंदबाजी

गेंदबाजी में न्यूजीलैंड की टीम मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन और मिचेल सैंटनर के साथ ही उतर सकती है। हेनरी ने भारत के खिलाफ गेंद से अपनी काबिलियत दिखाई थी। ट्रेंट बोल्ट विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं और प्लेइंग इलेवन में उनका रखना न्यूजीलैंड के लिए अनिवार्य है। लॉकी फर्ग्यूसन भी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी आक्रमण के मुख्य अंग हैं। मिचेल सैंटनर की जहां तक बात है तो वह गेंद से काफी इकॉनोमिकल रहने के साथ ही बल्ले से भी योगदान देने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में फाइनल मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की गेंदबाजी आक्रमण में शायद ही किसी बदलाव की गुंजाइश है।

विश्व कप फाइनल मुकाबले के लिए कुछ ऐसी हो सकती है न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन- मार्टिन गप्टिल, कोलिन मुनरो, केन विलियमसन कप्तान(कप्तान), रॉस टेलर, जेम्स नीशम, टॉम लेथम (विकेटकीपर), कोलिन डि ग्रैंडहोम, मिचेल सैंटनर, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट।

