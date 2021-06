न्यूजीलैंड की बढ़ी मुश्किलें, केन विलियमसन चोटिल, सैंटनर इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच 10 जून से एजबेस्टन में खेला जाना है। इस मैच से पहले न्यूजीलैंड टीम की टेंशन बढ़ गई है। स्टार स्पिनर मिशेल सैंटनर चोट के चलते दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं, जबकि कप्तान केन विलियमसन भी चोटिल हैं। कीवी हेड कोच गैरी स्टीड ने मंगलवार को बताया कि कप्तान विलियमसन की बाईं कोहनी की चोट पर नजर रखी जा रही है और उनके खेलने को लेकर फैसला बुधवार को लिया जाएगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट ड्रॉ पर छूटा था। विलियमसन की चोट को लेकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि 18 जून से कीवी टीम को भारत के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलना है।

Gary Stead update, Birmingham:



- Pace bowlers from Lord’s won’t all play 2nd Test

- Trent Boult available & likely to return

- Mitch Santner ruled out with his cut left index finger

- Kane Williamson’s left elbow injury being monitored & a decision to be made tomorrow#ENGvNZ pic.twitter.com/2o46zoXWqw