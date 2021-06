ENG vs NZ 1st Test: डेवोन कॉनवे ने लॉर्ड्स में डेब्यू टेस्ट में रचा इतिहास, डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर न्यूजीलेंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने डेब्यू टेस्ट में इतिहास रच दिया। इस मैदान में डेब्यू मैच में डबल सेंचुरी ठोकने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। इंग्लैंड के साथ खेली जा रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन उन्होंने ये कारनामा किया। डेवोन कॉनवे ने के लिए लॉर्ड्स का मैदान ड्रीम डेब्यू साबित हुआ। पहले टेस्ट में लॉर्ड्स में डबल सेंचुरी ठोकने के साथ ही उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

इंग्लैंड में डेब्यू टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले कॉनवे दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड की धरती पर जो कमाल बड़े बड़े दिग्गज और महान बल्लेबाज नहीं कर पाए वो कॉनवे ने कर दिखाया। कॉनवे ने शानदार अंदाज में सिक्स मारकर अपनी डबल सेंचुरी पूरी की। हालांकि वो 200 रन के स्कोर को आगे नहीं बढ़ा पाए और रन आउट हो गए। कॉनवे ने 347 बॉल में 22 चौके और एक छक्के की मदद से 200 रन बनाए। अपने टेस्ट डेब्यू में कॉनवे ने कई रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने गुरुवारको केएस रंजीतसिंहजी का 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। रंजीतसिंहजी ने साल 1896 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 154 रन बनाए थे।

The first batsman to score a Test double-century on debut in England 🤩



Devon Conway, you beauty! #ENGvNZ | https://t.co/PyjT1jqj3I pic.twitter.com/CGaNWkrfDA