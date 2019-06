England vs Bangladesh, ICC Cricket World Cup 2019 LIVE : बेयरस्टॉ रॉय ने शुरू की इंग्लैंड की पारी

Engaland vs Bangladesh ICC Cricket World Cup Match Live Score Updates: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का 12वां मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमों के बीच कार्डिफ के सोफिया गार्डंस ग्राउंड पर खेला जा रहा है। मैच में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच विश्व कप में अब तक 3 मुकाबले खेले गए हैं। जिनमें से 2007 के विश्व कप मैच में इंग्लैंड ने बाजी मारी थी, जबकि साल 2011 और 2015 के विश्व कप में बांग्लादेश ने इंग्लैंड को मात दी थी। बांग्लादेश की नजर विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ जीत की हैट ट्रिक पूरी करने पर होगी। वहीं इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के हाथों मिली हार को भूलकर फिर से जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। नीचे पढ़ें इस मैच का लाइव अपडेट...

03:10 PM: इंग्लैंड ने पहले दो ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के 6 रन बना लिए हैं। जेयन रॉय 6 रन बनाकर क्रीज पर हैं। बेयरस्टॉ को अपना खाता खोलना बाकी है। बांग्लादेश के लिए शाकिब अल हसन ने गेंदबाजी की शुरूआत की। मशरफे मुर्तजा ने दूसरा ओवर डाला।

02:45 PM: इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग XI:

बांग्लादेश : तमीम इकबाल, सौम्य सरकार, शाकिब अल हसन, मशरफे मुर्तजा, मुश्फीकुर रहीम (विकेटकीपर), मोहम्मद मिथुन, महमुदुल्लाह, मोसाद्देक हुसैन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मेहेदी हसन, मशरफे मुर्तजा (कप्तान), मुस्ताफिजुर रहमान।

इंग्लैंड : जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टॉ, जो रूट, ओएन मोर्गन (कप्तान), बेन स्टोक्स, जोस बटलर (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम प्लंकट, आदिल राशिद, मार्क वुड।

