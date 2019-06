VIDEO: शतक के बाद भी जश्न नहीं मना पाए जेसन रॉय, जानें वजह

सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय की 153 रन की आकर्षक पारी के बाद जोस बटलर की शानदार स्ट्रोक से भरी अर्धशतकीय पारी की बदौलत इंग्लैंड ने शनिवार को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप (ICC World Cup 2019) मैच में बांग्लादेश के खिलाफ छह विकेट पर 386 रन बनाए। रॉय ने 121 गेंद की पारी के दौरान पांच छक्के जड़े और 14 चौके लगाये। उन्होंने दो महत्वपूर्ण भागीदारियां बनाकर इस बड़े स्कोर की नींव रखी। पहले विकेट के लिये उन्होंने सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो (51 रन) के साथ 128 रन और फिर दूसरे विकेट के लिये जो रूट (21) के साथ 77 रन की साझेदारी की।

बटलर ने इसके बाद 44 गेंद में चार छक्के और दो चौके से 64 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, उन्होंने कप्तान इयोन मोर्गन (35 रन) के साथ मिलकर 95 रन की भागीदारी निभायी जिससे इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट में पहला 350 रन से ज्यादा का स्कोर खड़ा करने में सफल रही।

इस मैच में जेसन रॉय ने 27वें ओवर में मुस्फिजुर पर चौका लगाकर अपना सैकड़ा पूरा किया, जबकि रन पूरा करते हुए वह मैदानी अंपायर जोएल विल्सन से टकराकर उन्हें गिरा बैठे। जेसन रॉय ने रन लेते समय मैदान पर बॉलिंग एंड पर खड़े अंपायर से टकरा गए। अंपायर जोइल विल्सन इस टकराव की वजह से जमीन पर गिर गए और गेंद चौके के लिए निकल गई।

जेसन रॉय का शतक तो पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने अपने इस शतक का जश्न नहीं मनाया। जब तक उन्हें इस बात की तसल्ली नहीं हो गई कि अपंयार सही सलामत हैं तब तक उन्होंने अपने इस शतक का जश्न नहीं मनाया। अंपायर को जेसन रॉय ने खड़ा किया उनसे हाल पूछा। इसके बाद उन्होंने अपने हेल्मेट निकाला और शतक का जश्न मनाया।

एक सोशल मीडिया यूजर ने इस घटनाक्रम का वीडियो भी शेयर किया है।

इसके बाद 35वें ओवर में रॉय ने मेहदी हसन की गेंद पर लगातार तीन छक्के जड़कर 120 गेंद में अपने 150 रन पूरे किए, लेकिन अगली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर पर मुर्तजा को कैच दे बैठे।

(एजेंसी इनपुट के साथ)