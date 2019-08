VIDEO: इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच की इस गेंद ने क्रिकेट प्रशंसकों को दिलाई शेन वॉर्न की याद

लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी तीसरे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन भी गेंदबाजों का जलवा रहा और कुल 16 विकेट गिरे। वैसे तो इस टेस्ट मैच में अब तक कुल 26 विकेट गिरे हैं, जिसमें से 25 विकेट तेज गेंदबाजों के नाम रहे हैं। दोनों टीमों के स्पिनरों की बात करें तो इंग्लैंड के जैक लीच ही इस मैच में अब तक सिर्फ 1 विकेट लेने में सफल हुए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी में ओपनर मार्कस हैरिस को बोल्ड किया। जैक लीच की यह गेंद सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि जैक लीच की इस गेंद ने उन्हें शेन वॉर्न की 90 डिग्री एंगल वाली गेंद की याद दिला दी।

