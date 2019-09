एशेज के चौथे टेस्ट में सचिन ने स्मिथ नहीं, इस खिलाड़ी को बताया अहम

एशेज सीरीज में स्टीव स्मिथ इंग्लैंड के लिए अब एक नश्तर बन चुके हैं। जब भी इंग्लैंड के गेंदबाज टीम को अच्छी शुरुआत दिलवाते हैं, स्मिथ बड़ा स्कोर करते हैं और अपनी टीम को ढहने से रोक देते हैं। गुरुवार को स्टीव स्मिथ ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में दोहरा शतक जमाया और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 विकेट पर 497 तक पहुंचा दिया, लेकिन स्मिथ की इन सारी क्षमताओं के बावजूद दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इस मैच में स्मिथ को सबसे अहम खिलाड़ी नहीं मानते।

सचिन तेंदुलकर ने स्टीव स्मिथ की तारीफ करने के बाद एशेज के चौथे टेस्ट मैच को लेकर एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में मास्टर ब्लास्टर ने स्टीव स्मिथ नहीं बल्कि नाथन लॉयन को मैनचेस्टर टेस्ट का मुख्य खिलाड़ी बताया है।

दिनेश कार्तिक को बीसीसीआई ने दिया कारण बताओ नोटिस, जानें इसकी वजह

नाथन लॉयन को चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का सबसे खास खिलाड़ी बताते हुए सचिन तेंदुलकर ने लिखा- ''मेरी समझ कह रही है कि नाथन लॉयन टेस्ट के बचे हुए हिस्से में ऑस्ट्रेलिया के अहम खिलाड़ी साबित होंगे।''

My instincts say that @nathlyon421 is going to be the key player for Australia in the remaining part of this Test.#ENGvsAUS pic.twitter.com/KzvyTnxyL8