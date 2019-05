CWC 2019: खिलाड़ियों को चोट से बचाने की खातिर फील्डिंग के लिए उतरे कोच

ICC World Cup 2019, England vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान पूर्व कप्तान और मौजूदा सहायक कोच पॉल कोलिंगवुड को इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर के चोटिल होने के बाद शनिवार (25 मई) को यहां फील्डर के रूप में मैदान पर उतरना पड़ा।

इंग्लैंड को कप्तान के तौर पर 2010 टी-20 विश्व कप में चैंपियन बनाने वाले फील्डिंग कोच कोलिंगवुड को जोफ्रा आर्चर के स्थान पर फील्डिंग के लिए मैदान में उतरना पड़ा। आर्चर सीमारेखा के पास क्षेत्ररक्षण करते हुए चोटिल हो गए थे।

आर्चर खुद ही मार्क वुड के चोटिल होने के बाद उनके स्थान पर फील्डिंग के लिए उतरे थे। अपने चौथे ओवर की गेंदबाजी के दौरान वुड की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। कप्तान इयोन मोर्गन अंगुली और स्पिनर आदिल रासिद कंधे में चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे हैं।

बता दें कि कोलिंगवुड ने 2001 से 2011 के बीच इंग्लैंड के लिए 197 वनडे मैचों में 5,000 से अधिक रन बनाने के साथ 111 विकेट भी चटकाए हैं। उन्होंने 68 टेस्ट और 36 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भी इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया है।

A familiar face on the ground for England! Assistant coach Paul Collingwood is on as a sub fielder ...



