ENG vs NZ 2nd Test: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले न्यूजीलैंड ने दिया भारत को झटका, बनी नंबर वन टेस्ट टीम

न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ न्यूजीलैंड टेस्ट में नंबर वन टीम बन गई है। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से मात दी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 जून से खेला जाएगा।

NEW ZEALAND #️⃣1️⃣!



With victory against England, the @BLACKCAPS reclaim the top spot in the ICC Test team rankings ahead of the #WTC21 final! 🇳🇿 pic.twitter.com/DJch234VC7