ICC World Cup 2019 ENGvSA: जानिए अमला के साथ क्या हुआ कि उन्हें क्रीज छोड़कर जाना पड़ा

ICC World Cup 2019 England vs South Africa Hashim Amla Jofra Archer: आईसीसी विश्व कप का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीकी सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला 8 गेंद पर पांच रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से लौटे। जोफरा आर्चर की बाउंसर गेंद उनके सिर में लगी, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा।

Amla is hit by an Archer bouncer so has to walk off to get checked. Meanwhile, Aiden Markram has come out to bat in his place. #ENGvSA LIVE ⬇️ https://t.co/nH52002J64 pic.twitter.com/hnBKs20jwL