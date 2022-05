ICC टेस्ट रैंकिंग में 1995 के बाद इंग्लैंड का हुआ सबसे बुरा हाल, पिछले 12 महीनों में जीता सिर्फ 1 टेस्ट

सालाना नवीनतम रैंकिंग में इंग्लैंड को 9 प्वाइंट्स का नुकसान हुआ है, वह 97 से 88 अंकों पर पहुंच गई है। 1995 के बाद इंग्लैंड के यह टेस्ट रैंकिंग में सबसे कम अंक है।

