ICC CWC 2019: फाइनल मुकाबले के लिए इंग्लैंड की टीम में होगा कोई बदलाव? जानें

इंग्लैंड की टीम 27 वर्षों बाद आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले इंग्लिश टीम 1992 विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी जहां उसे पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब इंग्लैंड टीम की नजरें अपने पहले विश्व कप खिताब पर टिकी हैं, जहां उसे न्यूजीलैंड की चुनौती का सामना करना है। इंग्लैंड की टीम अगर यह विश्व कप जीतती है तो लगातार तीसरी बार होस्ट नेशन खिताब जीतेगा। इससे पहले 2011 में भारत और 2015 में ऑस्ट्रेलिया मेजबान देश के रूप में विश्व कप जीत चुके हैं।

इंग्लैंड का यह चौथा विश्व कप फाइनल होगा। इससे पहले वह तीन बार फाइनल में पुहंचा है और हर बार निराशा हाथ मिली है। सबसे पहले 1979 में इंग्लैंड को विश्व कप फाइनल में वेस्टइंडीज के हाथों हार मिली। इसके बाद 1987 में ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीतने का उसका सपना तोड़ा। आखिरी बार 1992 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को विश्व खिताब जीतने से वंचित रखा। इस बार इंग्लैंड कोई कसक बाकी रखना नहीं चाहेगा और अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन के साथ पहली बार खिताब जीतने की जीतोड़ कोशिश करेगा।

इंग्लैंड की टीम में बदलाव की संभावना कम

फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की संभावित टीम क्या हो सकती है इसमें कुछ ज्यादा संशय नहीं है। ओपनिंग ने जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टॉ ने कमाल का प्रदर्शन किया है और फाइनल में भी इंग्लिश टीम को इन दोनों से बेहतर शुरुआत की उम्मीद होगी। मध्यक्रम की जिम्मेदारी जो रूट और इयोन मोर्गन पर होगी। इन दोनों ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई भी है। वहीं निचले क्रम में बेन स्टोक्स, जोस बटलर और हरफनमौला क्रिस वोक्स इंग्लैंड की बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान करेंगे। हालांकि इस पूरे विश्व कप में बहुत कम बार इंग्लैंड के निचले क्रम को अपनी उपयोगिता साबित करनी पड़ी है।

विनिंग कॉम्बिनेशन को ही रिटेन करेगा इंग्लैंड

गेंदबाजी में लियाम प्लंकेट, क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड की चौकड़ी के साथ ही आदिल राशिद अपने लेग स्पिन से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की पारीक्षा लेंगे। क्रिस वोक्स ने एक गेंदबाज के रूप में इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। लियाम प्लंकेट और जोफ्रा आर्चर ​इकॉनोमिकल रहने के साथ ही विकेट निकालने में भी सक्षम रहे हैं। वहीं मार्क वुड ने अपनी तेजी से बल्लेबाजों को आतंकित किया है। ऐसे में बहुत कम संभावना है कि इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला जीतने वाली एकादश में कोई बदलाव करे। फाइनल में इंग्लैंड अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना पसंद करेगा।

न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रिकेट विश्व कप फाइनल के लिए इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन

जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टॉ, जो रूट, इयोन मॉर्गन (कप्तान), बेन स्टोक्स, जोस बटलर (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, लियाम प्लंकेट, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, मार्क वुड।

Watch ICC Cricket World Cup 2019; Final Match Preview of England vs New Zealand

सभी खेलों से जुड़े समाचार पढ़ें सबसे पहले Live Hindustan पर। अपने मोबाइल पर Live Hindustan पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारा न्यूज एप। और देश-दुनिया की हर खबर से रहें अपडेट।