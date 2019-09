स्टीव स्मिथ को आउट करने के लिए जॉनी बेयरस्टो ने की 'फेक फील्डिंग'- VIDEO

Ashes 2019, England vs Australia 5th Test: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) इंग्लैंड के खिलाफ 2019 की ऐशेज सीरीज में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। दाएं हाथ का यह बल्लेबाज अब तक 671 रन बना चुका है। इसके बाद द ओवल में भी उन्होंने अर्द्धशतकीय पारी खेली। इंग्लैंड के लिए इस बल्लेबाज को आउट करना मुश्किल हो रहा था। पांचवें टेस्ट के दूसरे दिन विकेटकीपर जॉनी बेयरेस्टो ने स्मिथ का ध्यान भंग करने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल किया।

स्टीव स्मिथ दूसरे रन के लिए भाग रहे थे। वह स्ट्राइकर्स ऐंड पर थे। जॉनी बेयरस्टो स्टंप के पीछे खड़े थे। वह मान कर चल रहे थे कि थ्रो सही दिशा में आ रही है और वह स्मिथ को रन आउट कर सकते हैं। स्मिथ ने यह देख लिया और तेजी से भागे और डाइव मारी। बेयरस्टो दूर हट गए, क्योंकि थ्रो सही समय पर नहीं आती दिखाई दे रही थी।

बेयरस्टो की इस ट्रिक से स्मिथ के चेहरे पर भी स्माइल आ गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एंड्रयू टाई इससे प्रभावित नहीं हुए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, क्या यह फेक फील्डिंग नहीं है।

Is that not fake fielding? #Ashes